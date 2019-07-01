KKTC’ye Suriye’den ateşlenen Rus füzesi düşmüş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşerek patlamaya neden olan cismin Rus yapımı S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Başkent Lefkoşa’nın kuzeyinde yer alan Taşkent köyü yakınlarında saat 01.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu ve yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Anadolu Ajansı’nın Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) aktardığı habere göre, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan ile birlikte basına açıklama yaptı.

Tatar, düşen cismin İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik sırasında Şam yönetiminin kontrolündeki füze savunma sisteminden ateşlenerek yanlışlıkla Ada’ya düştüğünün sanıldığını belirterek olayın detaylarının Türkiye Genelkurmay Başkanlığı’na iletildiğini ve konunun incelendiğini vurgulayarak şunları söyledi: “S-200 füzesinin bir parçası Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştü ve tahribat yarattı. Ankara’da yapılan incelemeler ve KTBK ile GKK komutanlarının bize verdiği bilgilere göre, bu olay, kesin olmamakla birlikte, İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle aksilik ve kaza sonucu raydan çıkması ve buralara intikal etmesiyle meydana gelmiştir.”

‘Füze parçasında kimyasal madde yok’

KKTC Başbakanı Tatar, patlayan cisimde zehirli gaz ya da kimyasal madde bulunmadığını, bu durumun Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildiğini belirtti.

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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da füze parçasının, İsrail saldırıları karşısında Suriye’nin füze bataryalarının kontrolsüz ve yoğun ateş yönlendirmesiyle kaza sonucu Kıbrıs’a düştüğünü söyledi.

Özersay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le görüştüğünü, Güler’in kendisine paniğe gerek olmadığını ve bu olayın kaza sonucu yaşanmış istisnai bir durum olduğunu söylediğini aktardı.

Özersay’ın ilk açıklamasında da Suriye’den ateşlenen Rus füzesi olduğuna işaret edilmişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapılan ilk açıklamada Kıbrıs’a gece saatlerinde düşen füzenin Suriye’ye yönelik hava saldırısı sırasında ateşlenen bir Rus füzesi olduğunun tahmin edildiği ifade edilmişti.

Özersay, Facebook’ta yer alan açıklamasında şunları aktarmıştı: “İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir.”

Özersay füzenin havada, çarpmadan önce patladığının tahmin edildiğini ve konu hakkında bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçildiğini ifade etmişti.

İsrail savaş uçakları dün gece Humus ve Şam kentlerinde yer alan Suriye ordusu mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti. Füzenin bu saldırı sırasında devreye giren hava savunma sistemlerine ait olduğu nihai olarak teyit edilirse, ilk defa Suriye’deki çatışmalar sırasında ateşlenen bir cisim Kıbrıs’a isabet etmiş olacak.