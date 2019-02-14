Suriye’deki insanlık suçları ilk kez mahkemeye gidiyor

Almanya’da tutuklanan Suriye Devlet Başkanı Başar Esad’a bağlı iki üst düzey istihbarat yetkilisine dava açılması bekleniyor. Dava Şam yönetiminin insanlık suçlarının incelenmesi açısından bir ilk olacak.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi’nin (ECCHR) açıklamasına göre Şam’da İstihbarat Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir hapisanede insanlığa karşı suçlar ve işkence gerekçeleriyle tutuklanan Anwar R. ve Eyad A. sırasıyla Nisan 2014 ve Mayıs 2018’den bu yana Almanya’da yaşıyordu.

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Savcılıktan yapılan açıklamada da söz konusu hapishanede Nisan 2011- Eylül 2012 tarihlerinde en az 2 bin kişiye işkence yapıldığı belirtildi.

Adalet yerini bulmadan barış gelmez

ECCHR Başkanı Wolfgang Kaleck şunları söyledi: “Tutuklamalar Almanya’nın Suriye’de işkence suçlarının cezasız kalmaması için mücadele ettiğini gösteriyor. Şüheliler mahkemeye çıkarsa işkence mağdurları da muhtelif taraflar olarak davaya dahil olacak. Esad’ın işkence sisteminin mağdurlarına çok önemli bir mesaj gönderiyor bu tutuklama. Adalet yerini bulmadan Suriye’de uzun süreli bir barış olmayacak.”

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Uluslararası Af Örgütü diğer AB ülkelerini de Almanya’ya katılma çağrısı yaptı.

Aynı gün Anwar R.’ye bağlı çalışan ve hakkında aynı suçlamalar olan başka bir istihbarat yetkilisi de Fransa’da tutuklandı.

