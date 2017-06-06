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Suriye’de ‘yıkımın simgesi’ haline gelen Ümran’ın babası: Esad’a saldırmak için oğlumu kullandılar


 

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta çekilmiş görüntüsüyle Suriye’deki iç savaşın sembollerinden biri haline gelen Ümran Dakneş’in babası, oğlunun Şam hükümeti aleyhine yürütülen kampanya için kullanılmak istendiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin Halep kentinde yönelik hava saldırılarında enkaz altında kalan beş yaşındaki Ümran’ın kurtarıldıktan sonra ambulans içerisindeki videosu kısa süre içerisinde ülkedeki yıkımın simgesine dönüşmüştü.

Ümran’ın yaralandığı saldırıda 10 yaşındaki ağabeyi Ali hayatını kaybetmişti.

Ümran, aylar sonra ilk kez ailesiyle birlikte kamera karşısına geçti.

‘Ümran’ın kanını satmak istediler’

Sputnik’te yer alan habere göre tüm dünyayı sarsan görüntülerden sonra gelen söyleşi tekliflerini geri çeviren Dakniş ailesi, Suriye ve Lübnan’dan bazı basın kuruluşlarına konuştu.

Görüntülerin kaydedildiği dönemde muhaliflerin kontrolünde bulunan Halep’in doğusundan, kentin Suriye ordusunun kontrolündeki batısına geçmeyi başaran Dakniş ailesi, Suriye hükümetine bağlı olduklarının altını çizdi.

Oğlunun hem uluslararası medya hem de muhalifler tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye ordusuna saldırmak için kullanılmak istendiğini vurgulayan baba Dakniş, “Ümran’ın kanını satmak ve fotoğraflarını yayınlamak istediler” dedi.

Baba Dakniş ayrıca, tanınmasını engellemek ve medyanın ilgisinden korumak istediği oğlunun saçlarını kestiğini de anlattı.

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