Suriye’de yeni hamle sinyali: Rakka’ya özel kuvvetleri sokmamız gerekebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de yeni bir hamlenin sinyalini verdi.

Çavuşoğlu, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya ilişkin,“Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir” dedi.

Bakan şöyle devam etti: “El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bundan sonraki hedef Suriye’de Rakka operasyonudur. DAEŞ gibi terör örgütlerine bel bağlamamamız lazım.”

Erdoğan hedef göstermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ekim ayında, IŞİD’in elindeki el Bab, YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söylemişti.

Rakka 200 kilometre mesafede

Türkiye halihazırda Fırat Kalkanı harekatında El Bab’a kadar inmiş durumda. El Bab ile Rakka arası ise yaklaşık 200 kilometre. Bölge ise tamamen IŞİD’in elinde.

Bugün iki askerin daha ölüm haberi gelmiş, ağustosta başlayan operasyonda hayatını kaybeden asker sayısı 56’ya yükselmişti.