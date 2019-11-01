Suriye’de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı anlaşma gereği, iki ülkenin askeri bugün ilk defa Suriye’nin kuzeyinde ortak devriyeye başladı.

Fotoğraf: Twitter/Milli Savunma Bakanlığı

9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı, YPG’nin Türkiye sınırlarından uzaklaşması şartıyla durdurulmuş, bunun için Türkiye 150 saat süre tanımış; o süre 29 Ekim’de sona ermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devriyenin 10 kilometre derinliğinde olacağını açıklamıştı.

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Rusya’nın YPG’nin sınırdan çekildiğini açıklamasından günler sonra Türk ve Rus güçler, bugün saat 12:00’de ortak devriye faaliyetine başladı.

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/tseFhBlERy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019

Devriye faaliyeti, Resulayn ile Tel Abyad arasını kapsayan harekat bölgesinin dışında, doğudaki ve batıdaki alanlarda yapılacak.