Suriye’de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı anlaşma gereği, iki ülkenin askeri bugün ilk defa Suriye’nin kuzeyinde ortak devriyeye başladı.
9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı, YPG’nin Türkiye sınırlarından uzaklaşması şartıyla durdurulmuş, bunun için Türkiye 150 saat süre tanımış; o süre 29 Ekim’de sona ermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devriyenin 10 kilometre derinliğinde olacağını açıklamıştı.
Rusya’nın YPG’nin sınırdan çekildiğini açıklamasından günler sonra Türk ve Rus güçler, bugün saat 12:00’de ortak devriye faaliyetine başladı.
Devriye faaliyeti, Resulayn ile Tel Abyad arasını kapsayan harekat bölgesinin dışında, doğudaki ve batıdaki alanlarda yapılacak.