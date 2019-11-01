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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı anlaşma gereği, iki ülkenin askeri bugün ilk defa Suriye’nin kuzeyinde ortak devriyeye başladı.

Fotoğraf: Twitter/Milli Savunma Bakanlığı

9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı, YPG’nin Türkiye sınırlarından uzaklaşması şartıyla durdurulmuş, bunun için Türkiye 150 saat süre tanımış; o süre 29 Ekim’de sona ermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devriyenin 10 kilometre derinliğinde olacağını açıklamıştı.

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Rusya’nın YPG’nin sınırdan çekildiğini açıklamasından günler sonra Türk ve Rus güçler, bugün saat 12:00’de ortak devriye faaliyetine başladı.

Devriye faaliyeti, Resulayn ile Tel Abyad arasını kapsayan harekat bölgesinin dışında, doğudaki ve batıdaki alanlarda yapılacak.

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ABD devriyesi, Kobani’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çektiklerini açıklamasından sonra ABD askerleri yeniden Suriye’nin kuzeybatısındaki Kobani’de devriyeye çıktı. Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de daha sonra da Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakatlar çerçevesinde, YPG’nin bölgeden çekilmesi ve Rusya ile ortak devriyelerin başlaması beklenirken, ABD askeri devriyesinin, bugün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi karşısındaki Kobani’de (Ayn el-Arab) görüldüğü bildiriliyor.

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