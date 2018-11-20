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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’de suikast düzenleyen IŞİD’li Türkiye’de yakalandı

Trabzon’da IŞİD’in ‘üst düzey emiri’ diye anılan bir şahıs ile eşi gözaltına alındı.

Temsili fotoğraf: DHA

Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskında gözaltına alınan A.G.’nin Suriye’nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı ve IŞİD’in ‘üst düzey emiri’ diye anıldığı anlaşıldı.

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Operasyonda A.G.’nin eşi D.B.G. de gözaltına alınırken, evde yapılan aramda iki dizüstü bilgisayar, bir USB bellek, iki cep telefonu ve doküman bulundu.

İki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


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