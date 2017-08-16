Suriye’de son durum: Hangi bölge, kimin elinde?

Uluslararası haber ajansı Reuters, iç savaşın olanca hızıyla sürdüğü Suriye’nin mevcut durumuna ilişkin harita yayınladı.

Suriye’de rejimle muhaliflerin şiddetli çatışmaları sürerken, kuzeydeki Kürt güçlerinin en büyük hedefi IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’yı almak.

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YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), 6 Haziran’da başladığını duyurduğu Rakka operasyonu, uluslararası koalisyonun havadan desteğiyle sürüyor. Kürt güçlere verilen silah desteğiyse ABD ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye yetti.

Reuters’ın yayınladığı bir diğer interaktif harita da şubattan bugüne kadar IŞİD’in işgal ettiği toprakların azaldığını gösteriyor.

Haritaya göre IŞİD’in elindeki toprakların bir kısmını Suriye ordusu geri aldı.

Kürt güçlerinin aldığı topraklarsa Rakka’nın kuzeyinde ve batısında artış gösteriyor. Haritada YPG’nin adım adım Rakka’ya yaklaştığı görülebiliyor.