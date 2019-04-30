Suriye’de PYD’lilerden TSK konvoyuna saldırı: Bir asker hayatını kaybetti

Suriye’nin Azez bölgesinde PYD’lilerin havan topuyla düzenlediği saldırıda bir asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre saldırı, TSK konvoyu Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giderken Maranez köyü yakınlarında yapıldı.

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PYD’lilerin attığı havan sonucu bir asker hayatını kaybederken, üç asker de yaralandı. Saldırıya Kilis sınırındaki konuşlu birlikler ve Azez ve Afrin bölgesindeki üslerden topçu atışlarıyla karşılık verildi. Atışın, PYD’lilerin bulunduğu Minnag bölgesine yapıldığı belirtildi.

Askerin cenazesi ve yaralı askerler Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerler tedaviye alınırken askerin cenazesi de morga kondu.