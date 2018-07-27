Suriye’de Kürtler Esad’la müzakereye başlıyor: Hedef kuzeye yönelik anlaşma

YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi’nin (DSM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, DSM heyeti temasların yapılacağı Şam’da bulunuyor.

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Görüşmelerin Suriyeli Kürtlerin elindeki bölgelere hizmet götürülmesine odaklanması beklenirken, siyasi konularla güvenlik konularınının da ele alınabileceği kaydedildi.

DSM’nin eşbaşkanı Riad Darar “Suriye’nin kuzeyine yönelik bir anlaşma için çalışıyoruz” dedi.

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Devlet Başkanı Esad ilk olarak 31 Mayıs’ta ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlere diyalog çağrısında bulunup “Bu ilk seçenek. Olmazsa, o bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz” demişti.

Kürt güçleriyse “Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz bu yaklaşımı tereddütsüz kabul ettik” diye açıklama yapmıştı.

Son olarak, IŞİD karşıtı koalisyonun parçası DSG’yi destekleyen ABD ile Türkiye, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesiyle ilgili yol haritasında anlaşmıştı. Türk birlikleri bölgede devriye görevi yürütmeye başlamıştı.