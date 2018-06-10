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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’de Kürtler Esad’la müzakere masasında: Tereddütsüz kabul ettik

 

YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın diyalog teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Esad 31 Mayıs’ta ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlere diyalog çağrısında bulunup “Bu ilk seçenek. Olmazsa, o bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz” demişti.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, DSM tarafından yapılan açıklamada, ‘Suriye’de tarafların artık askeri bir yöntemin ve ara bulucu güçler eliyle yapılan pazarlıkların çözüm olmayacağını anladığı’ belirtildi.

DSM’nin yeni anayasa çağrısı yaptığı açıklama şöyle:

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“Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz bu yaklaşımı tereddütsüz kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye’de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanıp yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye’de taraflar arasında yapılması öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk.

Halkın tüm temsilcilerinin bir araya gelmesi, tek taraflı imha siyasetinin son bulması için anlaşma yoluna girilmesinden umutluyuz. Demokratik bir Suriye ve tüm kesimlerin eşitçe temsil edildiği bir anayasanın oluşması için tüm tarafların ortaklaşması olmadan Suriye’de çözümün mümkün olmayacağını belirtmek isteriz.”

IŞİD karşıtı koalisyonun parçası DSG’yi destekleyen ABD ile Türkiye, geçtiğimiz hafta YPG’nin Menbiç’ten çekilmesiyle ilgili yol haritasında anlaştıklarını açıklamıştı.

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