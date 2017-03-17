Suriye’de ‘kaynağı belirsiz’ cami saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti

Suriye’de Halep yakınlarındaki bir köyde caminin bombalanması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı Halep’in güneybatısında bulunan el Jina köyündeki camiye dün akşam namazı esnasında yapıldı.

Saldırı sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken enkazda kalanlar kurtarılmaya çalışıldı.

Rejim karşıtlarının kontrolündeki köye saldırının kim tarafından yapıldığı ise muamma.

ABD, dün akşam İdlib’de El Kaide militanlarının bulunduğu bir yere hava saldırısı yaptıklarını, bazı militanların öldürüldüğünü duyurdu. ABD sivil can kaybından ise bahsetmedi.

Reuters, ABD’nin bahsettiği saldırının, camiye yönelik olup olmadığının anlaşılamadığını yazdı. Ajans, Suriye ve Rusya uçaklarının da bölgede bombalama yaptığının bilindiğini hatırlattı.

AA ise haberinde “AA muhabirinin, İdlib’deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib’de değil Halep’in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti” ifadesine yer verdi.