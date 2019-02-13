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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’de IŞİD’in elindeki son köyden sivil tahliyesi: Türkler de varmış

Suriye’de IŞİD’in alan hakimiyeti bulunan son köy Baghuz’da siviller beklenen operasyon öncesinde tahliye edilmeye başladı.

Fotoğraflar: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Suriye’de IŞİD’in elinde bulundurduğu son alandan temizlendiğini haftaya (içinde bulunduğumuz haftayı kastediyor) söyleyebileceğini açıklamıştı.

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Bazı siviller araçla bazıları da yaya olarak göç yolunda.

Trump bu sözleriyle ülkenin güneş ucundaki Baghuz köyü ve çevresindeki birkaç küçük yerleşimi kastediyordu.

ABD destekli Demokratik Suriye Gtçleri (DSG) Trump’ın sözlerinin ardından Baghuz’a yönelik operasyon hazırlığını bugün itibarıyla tamamlarken, siviller bölgeyi terk etmeye başladı.

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Reuters’e konuşan DSG sözcüleri, bölgeden gün boyu yüzlerce sivilin kamyonlarla çıktığını aktardı. Kaçan aile üyeleriyle de konuşan Reuters aralarında Iraklıların, Türklerin ve Rusların bulunduğunu belirtti.

Baghuz çevresinde zaman zaman patlama sesleri ardından yükselen dumanlar göze çarpıyor.

‘Çimenleri yiyordduk’

Deyrizor’dan kaçtığını belirten 29 yaşındaki Hala Hassan adındaki kadın ise patlamaların çok şiddetli olduğunu, bölgede her milliyetten savaşçının olduğunu ve yiyecek olmadığı için yerdeki çimenleri yediklerini belirtti.

20 bin kişi olabilir

IŞİD’in alan kaybettikçe sıkışması sonucu sivilleri bu alana taşıdığı ve köy çevresine yaklaşık 20 bin kişinin sıkıştığı belirtiliyor.

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