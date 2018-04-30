Suriye’de iki askeri üsse roketli saldırı: Şüpheli, İsrail

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Suriye’nin Hama ve Halep kırsalındaki iki asker üsse roketli saldırı düzenlendi. Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırılarda cephaneliklerin vurulmuş olabileceğini belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hama ve Halep’teki askeri üslere saldırı düzenlendiğini Suriye devlet televizyonu duyurdu. Saldırılar dün gece (pazar) saat 22:30 sıralarında gerçekleştirildi.

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Devlet televizyonunun ‘düşman roket saldırısı’ olarak tanımladığı saldırıyla ilgili olarak, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Hama’daki saldırıda 47’nci Tugay üssünün hedef alındığını aktardı.

Reuters haber ajansıysa 47’nci Tugay üssünün Suriye ordusunun yanında savaşan İran destekli Şii milislerin kullanımında olduğunu aktardı.

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Saldırılarda cephaneliklerin vurulmuş olabileceğini belirten Reuters, görgü tanıklarının ilk patlamanın ardından yeni patlamalar duyduklarını bildirdi.

Suriye ordusu ya da resmi makamlarca saldırıya ilişkin açıklama yapılmazken, Fransız haber ajansı AFP, 9 Nisan’da da benzer saldırılar gerçekleştirildiğini, İran ve Suriye hükümetlerinin saldırılardan İsrail’i sorumlu tuttuğunu hatırlattı.

İsrail daha önce Suriye topraklarında bulunan Lübnan Hizbullahı militanlarını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise bu ay içerisinde, “Suriye’de İran’a karşı hareket etmeye devam edeceğiz” demişti.