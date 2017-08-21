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Suriye’de hayatını kaybeden Ulaş Bayraktaroğlu’nu anan iki kişi tutuklandı

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Suriye’de IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) komutanı ve Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Ulaş Bayraktaroğlu anmasına katılan iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Dihaber’in haberine göre Bayraktaroğlu için İstanbul’da 13 Mayıs’taki anmaya katıldıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında soruşturma açıldı.

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Savcılığa ifade vermeye giden beş kişi, ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Ercan Demir ile Suriye’de ölen bir BÖG militanının babası Ceyhan Akay, ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.

Gezi’de tutuklanmıştı

SDP merkez yürütme kurulu üyesi Bayraktaroğlu, Gezi eylemleri esnasında, 11 Haziran’daki ilk polis saldırısının ardından tutuklanmıştı.

Bayraktaroğlu, 25 Mart 2014’te tahliye edilirken, daha sonra IŞİD’e karşı savaşmak için Suriye’nin Rojava bölgesine gitmişti.

Rojava’daki Devrimci Komünarlar Partisi’nin kurucularından Bayraktaroğlu, Birleşik Özgürlük Güçleri’nin de komutanıydı.

SDP üyesi Ulaş Bayraktaroğlu Rakka’daki çatışmada hayatını kaybetti


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