Suriye’de hayatını kaybeden ‘kırmızı fularlı kız’a dört yıl yedi ay hapis

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden ‘kırmızı fularlı kız’ Ayşe Deniz Karacagil’e yargılandığı davada dört yıl yedi ay hapis cezası verildi.

Karacagil, Antalya’da Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle‘ örgüt üyeliği’nden 98 yıla kadar hapsi istendikten sonra PKK’ya katılarak ‘Destan Yörük’ kod adını almıştı.

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Daha sonra Suriye’ye geçen Karacagil, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Enternasyonal Özgürlük Taburu’nda IŞİD’e karşı savaşırken 29 Mayıs 2017’de hayatını kaybetmişti.

Karacagil’in çeşitli suçlamalarla 98 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada bugün karar çıktı.

Mahkeme, kadının avukatı Hakan Evcin’in katıldığı karar duruşmasında Karacagil’e nüfus kayıtlarında sağ olarak görüldüğü gerekçesiyle 55 ay hapis cezası verdi.

Evcin kararın ardından şunları söyledi: “Kanunlar kişinin ölmesi halinde davanın düşürülmesini hükmeder. Nüfus kayıtlarında sağ gözüküyor olsa bile ölüm olayını herkes bilmektedir. Biz mahkemeden beraat kararı verilmesini bekledik. Ceza verilmesi düşünülüyorsa da savcılık tarafından nüfus kaydının düzeltilmesi davasının açılması gerekiyordu. Ancak bu dava açılmadığı için mahkemeye nüfus idaresinden gelen yazıda müvekkilim sağ gözüktü. Bu nedenle de ceza verildi.”