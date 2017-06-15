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Suriye’de hayatını kaybeden ‘kırmızı fularlı kız’ Kobani’de toprağa verildi


 

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil toprağa verildi.

Fotoğraflar: ANHA

Karacagil, Antalya’da Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ‘örgüt üyeliği’nden 98 yıla kadar hapsi istendikten sonra PKK’ya katılarak ‘Destan Yörük’ kod adını almıştı.

Daha sonra Suriye’ye geçen Karacagil, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Enternasyonal Özgürlük Taburu’nda IŞİD’e karşı savaşırken 29 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

Kobani’de gömüldü

DHA’nın haberine göre Karacagil, Suriye’nin Kobani kentinde toprağa verildi.

Cenazeye Karacagil’in iki gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katıldı.

Karacagil, YPG’lilerin mezarlığına gömüldü.

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