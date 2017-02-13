Erdoğan Suriye’de ‘güvenli bölge’de ısrarlı: Türkmen ve Arapları yerleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir kez daha Suriye’de güvenli bölge hedeflediklerini belirterek, buraya Türkmen ve Arapların yerleştirileceğini söyledi.

Bahreyn’de konuşan Erdoğan, Suriye’de en önemli konunun ateşkesin güçlendirilmesi ve yeniden başlatılması için gereken zeminin hazırlanması olduğunu kaydederek, “Ateşkesin tesisi için büyük fedakarlıklarda bulunduk. Türkiye tüm platformlarda başlattığı aktif çözüm arayışını sürdürecektir” dedi.

‘İşimize devam edeceğiz’

Türkiye’nin El Bab’a yönelik yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna da değinen Erdoğan, “Fırat Kalkanı ile terör örgütü DEAŞ’ı ve PYD’nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Şimdi, El Bab’ı da DEAŞ’tan temizlemek suretiyle, işimize devam edeceğiz” dedi.

Suriye’de 4-5 bin kilometrekarelik bir güvenli bölge kurmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka’ya yürürsek, terörden arındırılmış bir bölge yaratarak o bölgeye Arap kardeşlerimiz ve Türkmenler yerleşme imkanı bulacaktır. Hedefimiz burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge haline getirmektir. Bu çalışma şu anda devam ediyor” diye konuştu.

‘Suriye’de konut inşasına başlayalım’

Güvenli bölgenin yanında uçuşa yasak bölge istediğini eski ABD başkanı Barack Obama ve ABD Başkanı Donald Trump’a ilettiğini söyleyen Erdoğan, ‘inşaat’ sözü verdi: “Dedim ki, biz buralarda konut inşasına başlayalım. Biz bunda başarılıyız, bu inşaatları yaparız. Ama sizler de mali olarak destek olun. Mültecileri buralara yerleştirelim. Hatta bize iltica etmiş olan kardeşlerimizi de kendi topraklarına yollayalım. Onları oralarda evi bahçesi olmak üzere yerleştirelim. Çok güzel, biz de gerekeni yapalım dediler.”