Suriye’de görevli iki uzman çavuş silah kaçakçılığından yakalandı

ALİ YILMAZ

Suriye’de görevli iki uzman çavuşun, Kilis’teki Çıldıroba giriş kapısında yapılan kontrollerde, yanlarında bulunan bavul ve çantalarda uzun namlulu silahlar, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki uzman gözaltına alındı.

Çıldıroba üs bölgesindeki kontrollerde geçici görevle Suriye’nin Halep ili yakınlarındaki Cibrin’de görev yapan iki uzman çavuş önceki gün durduruldu.

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Cephanelikle yakalandılar

Yanlarında bulunan üç adet bavul ve çantanın aranmasında 23 adet kalaşnikof silah, 32 adet kalaşnikof şarjörü, 1435 adet kalaşnikof mühimmatı, bir adet makinalı tüfek mühimmatı, bir adet tabanca ve üç adet 5.56 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan uzman çavuşlar M. R. O. ve M. U. C. sorgulanmak üzere Kilis Merkez Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İki şüpheli dün Kilis başsavcılığına sevk edildi.

Gözaltına alınan isimlerden M. U. C.’nin, Jandarma Özel Harekat’ta görevli olduğu belirlendi.

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Açıklama şöyle:

“MAKAMA ARZ

OLAY : Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı

OLAY YERİ : Çıldıroba Üs Bölgesi

OLAY TARİHİ : 11.03.2020

OLAYIN ÖZETİ : 11.03.2020 günü saat 03:30 sıralarında Suriye ülkesi Cibrin Üs Bölgesinde geçici görevli, 17’nci Komd.Tug.K.lığı personelleri P.Uzm.Çvş. M. R. O., 16.05.1989 Samsun – Çarşamba doğumlu ve P.Uzm.Çvş. M. U. C., 17.05.1996 İçel – Erdemli isimli şahıslar izin için Çıldıroba Üs bölgesine gelmişler, saat 08:30’da beraberinde getirdikleri (3) adet bavul ve (1) adet sırt çantasının Çıldıroba Üs Bölgesi Komutanlığı’nca yapılan kontrolünde, (23) adet AK-47 P.Tf., (32) adet AK-47 P.Tf. Şarjörü, (1) adet tabanca, (1435) adet AK-47 P.Tf. Mühimmatı, (3) adet 5.56mm çapında fişek, (1) adet PKM Mk.Tf. Mühimmatı ele geçirilmiştir. Olay 11.03.2020 günü saat 15:00 sıralarında Kilis C.Başsavcılığı tarafından Merkez İlçe J.K.lığına bildirilmiş olup, suça konu eşyalar üzerinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı OYİT tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve şüpheli şahısların gözaltına alınarak 12.03.2020 günü mevcutlu olarak C.Başsavcılığı’nda hazır edilmesi talimatı alınmıştır.”