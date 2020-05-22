Suriye’de Esad’ın kuzeni işadamı Mahluf’a seyahat yasağı getirildi

Suriye yargısı, sahibi olduğu mobil operatörü Syriatel’in borçları nedeniyle işadamı Rami Mahluf’a geçici seyahat yasağı getirdi.

Karar Suriye Adalet Bakanlığı’nın Facebook sayfasında da yer aldı.

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın kuzeni olan Mahluf ile düzenleyici kurumlar arasında Syriatel’in borçlu olduğu iddia edilen meblağ ile ilgili tartışma yaşanmış ve Mahluf’a, eşine ve çocuklarına ait mal varlıklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmişti.

Suriye hükümeti Syriatel kendisine yaklaşık 77 milyon dolar borcu bulunduğunu açıklamıştı.