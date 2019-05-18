İç savaşın sekiz yıldır sürdüğü Suriye’de doktor sayısı, 31 binden 5 bine düştü.

Fotoğraf: Reuters

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, iç savaşın sürdüğü Suriye’de sağlık sisteminin çöktüğünü, ülkedeki 90’ı aşkın hastanenin 80’inden fazlasının saldırılardan dolayı hizmet veremediğini belirtti. Kınık, ülkedeki 31 bin kayıtlı hekim sayısının ise 5 binlere kadar düştüğünü söyledi.

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Türk Kızılayı, iç savaşın sekiz yıldır sürdüğü Suriye’de zorunlu göçe maruz kalmış ihtiyaç sahiplerinin tedavilerinin yapılması amacıyla ‘mobil klinik’ projesini uygulamaya koydu.

Proje kapsamında bir dorse üstü multi klinik, iki diş kliniği ve bir göz kliniği, Suriye’nin Azez bölgesinde bulunan Türk Kızılayı’nın Dostluk Kampında düzenlenen törenle faaliyete başladı.

Törene katılan Kınık, amaçlarının iç savaş mağduru yaralı ve hastaların sağlık hizmetinden yararlanması olduğunu söyledi.

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Mobil kliniklerde temel sağlık hizmetlerinin uzman hekimler tarafından günde 500 kişiye verileceğini anlatan Kınık şunları söyledi: “Mobil kliniklerimiz ile Suriye genelinde sıkıntılı olan bölgelerde sağlık hizmetleri vermiş olacağız. Suriye’de sağlık sistemi maalesef çöktü. Ülkedeki 90’ı aşkın hastanenin 80’den fazlası çalışmıyor. Savaş öncesi 31 bin olan hekim sayısı şu an 5 bine düştü ve hekimlerin çoğu ülkeyi terk etti. Suriye’de hala ilaç sıkıntısı var sağlık hizmetleri üretilemiyor. Savaş ve saldırılar nedeniyle yaralı ve hastalar var. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay işbirliği ile ülke genelinde 34 hastane ve sağlık merkezi işletiyoruz. Suriye’de halen 2 bin 152 Kızılay sağlık personelimiz iç savaş mağdurlarına sağlık hizmeti vermek için çalışıyor.”