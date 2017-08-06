Suriye’de çocuklara eğitimde yöntem imam hatip, ortak dini vakıflar

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Fırat Kalkanı operasyonunun ardından Suriye’de IŞİD’den temizlenerek Özgür Suriye Ordusu militanlarının kontrolüne bırakılan Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgelerindeki eğitim faaliyetleri için imam hatip okulları modeli kullanılacak.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, MEB beş bölgedeki eğitim faaliyetlerini üstlendi. Savaş esnasında yıkılan okullar tamir edilirken, 65 bin çocuğa eğitim verilen bölgede yeni okullar da yapılıyor.

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Ancak ÖSO kontrolüne bırakılsa da MEB eliyle eğitim verilmek istenen bölgede bu amaçla Türkiye’de olduğu gibi İHH, Deniz Feneri, Hayrat Vakfı gibi dini vakıflarla anlaşma yapıldı. Kilis Valiliği tarafından her kampta ‘yerli STK’ adı altında İHH, Deniz Feneri, Hayrat Vakfı gibi birçok dini vakfa eğitim çalışması yaptırılıyor.

Beş bölgede 189 okulda 61 bin 112 öğrenciye şimdiden eğitim verilmeye başlandı. Türkiye’deki illerden toplanan okul malzemeleri de bölgeye sevk edildi. Birçok okul da asker ve mültecilerin yerleştiği bir konumda bulunuyordu. Bu okulların da tadilatının yapılması için harekete geçildi. Tadilat ve yeni okul yapımı için beş milyon TL’lik bir kaynak gerekiyor.

İmam hatip methodu

Bölgede dini vakıflarla işbirliğine giden MEB, eğitim alanında da imam hatip modelini benimsemiş durumda. Bunun için MEB, imam hatip ortaokulu ve lisesi açılması için yetişmiş personel, okul, bina, pansiyon, donatım araç gereçleri, beslenme, barınma, kitap, müfredat konularında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olanaklarının seferber edilmesini istedi.

MEB, kız – erkek imam hatip liseleri için 15 çadır okul veya konteyner okul ihtiyacı bulunduğunu belirledi.

Masraflar MEB’den

Bölgede görev yapacak öğretmenlerin maaşlarının MEB bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı. Bakanlığın aylık 2 milyon TL’ye yakın ek maaş ödemesi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Çobanbey’in tamamı, kuzey Soran, kuzey Azez bölgelerinde öğrencilere de şartlı eğitim yardımı kapsamında nakit yardımı yapılması istendi.