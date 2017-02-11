Suriye’de bomba eğitimi alan iki IŞİD’li Avrupa’ya giderken Adana’da yakalandı

Suriye’deki çatışma bölgelerinde bomba eğitimi alan iki IŞİD militanı, Avrupa’ya giderken Adana’da yakalanarak tutuklandı.

Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı Abdullah El Halabi (35) ve İsveç vatandaşı Mohammed Tofik Saleh’in (38)12 gün önce kaçak yollardan kente geldiğini belirleyen polis harekete geçti.

İstihbarat ve terörle mücadele ekipleri, operasyonla şüphelileri gözaltına aldı, 10 gün sorguladı.

Şüphelilerin üç yıl önce IŞİD’e katılarak Suriye’de silah ve bomba eğitimi aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, örgüt tarafından eylem yapmaları için Avrupa’ya gönderildikleri belirtildi.

Savunma yapan şüpheliler, Suriye’deki Müslümanlara para, giyecek ve gıda yardımı götürdüklerini savundu.

Şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Eşi daha önce ihbar etmiş

Şüphelilerden Saleh’in 2014’te eşi Fatime El Rudeyni ve iki kızını alarak Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmeye çalıştığı belirlendi. Rudeyni’nin, Suriye’ye gitmeden vazgeçtiği, İsveç’e dönüp kocasını ihbar ettiği de belirlendi.