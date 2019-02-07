Suriye’de Türkiye-ABD ortak görev gücü: Askerlerin çekilmesi koordine edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesini koordine etmek üzere Türk ve ABD askerlerinin bir görev gücü oluşturacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Washington’da bulunan Çavuşoğlu, Suriye’de IŞİD’e karşı koalisyon oluşturan ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Ayrıca ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı James Risch’le görüşen Çavuşoğlu, Kongre’nin etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ın organize ettiği toplantıda Amerikalı senatörlerle bir araya geldi.

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Temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanısıra ABD’nin Suriye’den çekilmesi ve Venezüela’daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

‘Boşluğa YPG ya da rejim girmesin’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlığındaki Türk heyetinin dün ABD’ye gelerek bir dizi çalışmada bulunduğunu belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: “ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo’ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu. Bu görev gücü sadece ABD’nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek. Yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk(…) ABD (Suriye’den) çekilirkenIrak’taki gibi bir boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim yanlılarının doldurmaması gerekiyor. Geçmişte Irak’ta ve diğer yerlerde yapılan hataları tekrarlamadan planlı bir şekilde koordineli bir şekilde bu adımların atılması gerekiyor.”“