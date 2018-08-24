Suriye ve Rusya’dan İdlib’e saldırı hazırlığı: Ankara göç akınını önleyecek

Suriye ve Rus ordularının İdlib’e yönelik harekata hazırlandıkları öne sürüldü. Türkiye ise olası bir katliamı ve göç akınını önlemek için tampon bölge oluşturacak.

Amerika’nın Sesi’nin, Fransız Le Figaro gazetesine dayandırdığı haberde, Suriye ve Rus ordularının İdlib’e saldırmaya hazırlandıkları belirtildi.

Reklam

Gazeteye göre Türkiye de, ülkenin çeşitli yerlerinden kaçan cihatçı militanların sığındığı son kale konumundaki kente yapılacak saldırı öncesi, yaşanması muhtemel bir katliamı önlemek için devreye girdi.

İdlib’in nüfusu, son iki yıldır Daraya, Humus, Doğu Guta ve Dera gibi Esad’ın kontrolüne geçen bölgelerden kaçanların sığınmasıyla iki katına çıkmıştı.

Reklam

Gazete, İdlib’de yaşayan yaklaşık üç milyon sivilin çadır kentlere sığındığını, Türkiye sınırına örülen duvar nedeniyle de başka bir yere kaçamadıklarını yazdı.

Geçen hafta Rus medyasına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Artık bizim hedefimiz İdlib” demişti.

Suriye ordusu ise birkaç haftadır İdlib’i havadan ve karadan bombalamaya devam ediyor.

‘Kaçacak başka yerimiz yok’

Aynı zamanda Suriye ordusunun da üzerinde “İşbirliğiniz sizi aktivistlerin ve teröristlerin egemenliğinden kurtaracak, hayatınızı ve ailelerinizi koruyacak. Sizden Suriye’de diğerlerinin yaptığı gibi, yerel uzlaşmaya katılmanızı bekliyoruz” yazılı broşürler dağıttığı belirtilmişti.

Le Figaro’nun haberinde, Doğu Halep’in boşaltılmasının ardından İdlib’e yerleşen ‘muhalif aktivist’ Ebu Şadi’nin sözlerine de yer verildi: “Bu şantajı kabul etmek, ölüm fermanlarımızı imzalamak anlamına gelir. Fazla seçim şansımız yok. Eğer teslim olmayı reddedersek bombalanacağız. Ama kaçacak başka bir yer de yok.”

Gazete, İdlib’e düzenlenecek harekatla ilgili Ankara’nın alacağı tavra ilişkin de bazı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, İdlib’de bir katliam yaşanmaması için müzakere kartını oynadığını yazan gazetenin haberinde şöyle dendi: “Astana sürecinde Rusya ve İran’ın yanında diplomasi yürüten Türkiye, bu çerçevede İdlib’de bir düzine gözetleme noktası elde etti ve bu noktaları geçilemeyecek kırmızı çizgiler olarak belirledi. Ankara, bölgede kendi çıkarlarını da korumaya çalışıyor ve sınırda Kürt milislere karşı tampon bölge yaratacak bir kontrol alanı oluşturmak için uğraşıyor. Böylece Suriye’den yeni bir göçmen akınının da gelmesini engellemek istiyor. Türkiye zaten yaklaşık dört milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyor. “