Suriye Türkiye’yle karşılaşmak istemiyor: İdlib’in Suriye toprağı olduğu anlaşılmalı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim İdlib’e yönelik olarak planlanan harekâtla ilgili “İdlib’de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib’in Suriye toprağı olduğunu anlamalı” dedi.

Muallim, Rusya’nın resmi yayıncı kuruluşlarından Russia Today’e konuştu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Muallim, İdlib’in geleceğinin 7 Eylül’de Tahran’da yapılacak olan Türkiye, İran ve Rusya zirvesinde netleşeceğini ifade etti. Üç ülkenin cumhurbaşkanlarının katılacağı zirvede ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırındaki İdlib operasyonun bir numaralı hedefi olarak Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütünü gösteriyor.

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Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra kendini feshetmiş, örgütün kadroları Şam yönetimine karşı savaşan başka milis gruplarla birleşerek Heyet Tahrir El Şam adlı çatı oluşumu kurmuştu. Örgüt Esad karşıtı örgütlerin mevzilendiği son vilayet olan İdlib’in yaklaşık yüzde 60’ını kontrol ediyor.

Türkiye teröristlerin sivillerden ayrılması noktasında hassas olunması yönünde operasyona yönelik çekincelerini bildirirken son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30 Ağustos resepsiyonunda “İdlib’de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz” demiş, İdlib vilayetinin büyük bölümünü elinde tutan HTŞ örgütününün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla terör listesine alındığı bildirilmişti.

İdlib’e düzenlenecek bir harekâtın sonucunda Türkiye sınırına 1 milyona yakın mültecinin akın edebileceğini ifade ediliyor.

Muallim: Federalizme izin vermeyiz

ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden ve omurgasını Kürt silahlı gücü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) geleceğine de değinen Suriye dışişleri bakanı, Kürt gruplarla diyaloğa açık olduklarını ifade ederken, “Kültürel ve tarihsel bir takım talepleri inceliyoruz ve bu talepleri dikkate almaya hazırız. Ancak Suriye’nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgilere toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahildir. Bölücülüğe izin vermeyiz. Federalizme izin vermeyiz. Önceliğimiz diyaloğu başlatıp ortak bir anlayışa ulaşmak” diye konuştu.