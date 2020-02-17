Suriye, Türkiye-Rusya görüşmesi öncesi Halep’i muhaliflerden geri aldı

Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, Türkiye ile Rusya arasında bugün yapılacak görüşmeler öncesinde Halep şehrinin batı kesiminde Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Suriye hükümet güçlerinin son haftalarda muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib ve çevresine düzenlediği saldırılar ve neticesinde elde ettiği toprak kazanımları, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini zedeliyor.

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İç savaşta hasım tarafları destekleyen Türkiye ve Rusya, iki tarafın birbiriyle çatışıyor olmasına rağmen iç savaşa siyasi çözüm bulmak için çalışıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan muhalifleri destekleyen Türkiye iki hafta içinde 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların ardından Suriye hükümet güçlerinin geri çekilmesi için ültimatom vermişti.

Ankara, Suriye hükümet güçlerinin ay sonuna kadar muhaliflerin elindeki İdlib bölgesinde elde ettikleri mevzilerden geri çekilmemeleri halinde Esad güçlerini Türkiye’nin kendisinin püskürteceğini Moskova’ya da bildirmişti.

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Ancak pazar günü Rus savaş uçakları Halep vilayetinin batısında kalan muhaliflerin kontrolü altındaki kasabalara ağır hava saldırıları düzenledi.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre kasabalar daha sonra İran’ın desteklediği milis kuvvetlerin eline geçti.

Ajansa konuşan muhalif kaynaklar, Anadan ve Haritan kasabaları dahil olmak üzere bölgedeki muhalif güçlerin geri çekildiğini bildirdi.

İç savaşı sahadaki kaynaklardan izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün başında bulunan Rami Abdulrahman şunları söyledi: “Sekiz yıldır tek bir köyü alamadıkları bölgeyi bir günde ele geçirdiler. Bölgedeki rejim güçleri çok hızlı ilerliyor. (Muhalif) askeri gruplar bölgenin büyük bölümünden çekildi.” Abdulrahman’ın verdiği bilgiye göre hükümet güçleri bölgede 13 köyü ele geçirdi.

Esad güçlerinin bu son kazanımları, ülkenin iki büyük kenti Halep ve Şam’ı birbirine bağlayan M5 karayolunda 2012 yılından bu yana ilk defa kontrolü ele geçirmelerini izledi.

Diğer taraftan Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalif güçlerin kaybettikleri mevzileri ele geçirmek için başlattığı karşı taarruz da devam ediyor. Asker, tank ve askeri araçlardan oluşan 100 araçlık bir konvoy dün İdlib’e vardı.

İdlib vilayetinde yaşadığı belirtilen birkaç milyon Suriyeli’nin sınırlarına gelmesinden kaygı duyan Anakara’nın İdlib bölgesinde Rusya ile 2018 yılında yaptığı anlaşma kapsamında 12 askeri gözlem noktası bulunuyor.

Ancak İdlib’de Suriyeli muhalif ve Esad güçleri arasındaki çatışmaların önlenmesi amacıyla kurulan bu gözlem noktalarından bazıları cephe hattının gerisinde kaldı. Türkiye gözlem noktalarını kuvvetlendirmek için binlerce asker ve yüzlerce konvoy silah ve askeri ekipmanı bölgeye gönderdi.