Suriye temsilcisi Astana’da: Türkiye’nin eylemleri saldırganlık

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin Suriye’deki güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye konusundaki ortak inisiyatifiyle devam eden Astana görüşmelerinde Suriye temsilcisi Caferi de konuştu. Caferi, “Türkiye, hafif silahlarla polislik görevini yerine getirmek yerine, Suriye’nin kuzeyindeki kente asker ve ağır teçhizat gönderdi. Suriye’nin kentlerinde Türk bayrakları asılıyor. Türkiye’nin eylemlerinin açıkça saldırganlık olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Caferi, İdlib’deki kötüye gidişten sorumlu tuttuğu Türkiye’yi eğer güçlerini Suriye’den çıkarmazsa Şam’ın başka türlü hareket etmeye başlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin Soçi’de varılan anlaşma uyarınca İdlib’deki teröristleri çıkarmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayan Caferi “Bu nedenle İdlib’deki teröristler ihlaller gerçekleştirdi. Olanlar Türkiye’ye yönelik güveni azalttı” dedi.