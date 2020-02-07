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Yaramazlara biraz batar!

Suriye tarafından vurulma tehlikesi atlatan yolcu uçağı Rus hava üssüne acil iniş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, 172 yolcusu bulunan Airbus-320 tipi uçağın Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne acil iniş yaptığını açıkladı.

Fotoğraf: Airbus (Temsili)

RIA ajansındaki habere göre, acil inişin Airbus-320 tipi uçağın Suriye hava savunması tarafından vurulma tehlikesinin ardından yapıldığı belirtildi. Uçağın hangi firmaya ait olduğu açıklanmadı.

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RIA, Suriye hava savunmasının başkent Şam yakınlarındaki İsrail saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

Sözcüye göre, saat 02:00’den sonra, dört İsrail F-16 savaş uçağı Şam yakınlarında Suriye hava sahasına girmeden sekiz defa havadan karaya füze saldırısı düzenledi.

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