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Yaramazlara biraz batar!

Suriye sınırına zırhlı araç ve obüs topu sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araç kirpiler ile obüs toplarını taşıyan TIR’lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Hatay’a geçti. Askeri araçların, Suriye’deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Suriye ordusunun İdlib’in en büyük ilçesi Maarat el Numan’a girmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı ‘gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verileceğini’ duyurmuştu.

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İslahiye’de askeri konvoyun geçişi.

Kirpilerden oluşan konvoy çevre yolunda ilerlerken, obüsleri taşıyan TIR’lar ise Cumhuriyet mahallesinden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların Hatay’dan sonra Suriye’de, İdlib bölgesinde bulunan üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

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