Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR’lar, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ulaştı.
Tankların Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Yaramazlara biraz batar!
Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 30 kişiye ulaşıldı, geri kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kamu bankasında çalışan bir yetkili, liradaki değer kaybına müdahale etmek için kamu bankalarında günün her saati al-satçıların (trader) çalıştığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım” ifadelerine, “Derece deyince benim aklıma Fahrenheit ya da Celcius gelir, insan değil. Açıkçası kimse doğuştan belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı olmadı” cevabını verdi.
Düzce’de özel kreşte iki yaşındaki öğrenciyi darp eden öğretmen tutuklandı.
Ot dergisi Şubat sayısı kapağını Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’a ayırdı. Pamuk üzerinde çalıştığı yeni romanı ‘Veba Geceleri’ni, kendi İstanbul’unu, ülkenin içinde bulunduğu siyasi iklime dair düşüncelerini Dündar Hızal ve Selçuk Erdem’e anlattı.