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Yaramazlara biraz batar!

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR’lar, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Tankların Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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