Suriye sınırına tank sevkiyatı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım” ifadelerine, “Derece deyince benim aklıma Fahrenheit ya da Celcius gelir, insan değil. Açıkçası kimse doğuştan belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı olmadı” cevabını verdi.