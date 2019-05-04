Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapmaya başladı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan otobüsler, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların Suriye sınır hattındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

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Reyhanlı halen gerilimin yaşandığı Suriye’nin İdlib vilayetine sınır.

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