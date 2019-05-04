Suriye sınırına komando sevkiyatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkilerin sadece S-400 veya F-35 konusuna bağlı olmadığını söyledi ve “Bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz” dedi.