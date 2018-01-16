Suriye sınırına askeri yığınak sürüyor: ‘Afrin’i önce ÖSO vuracak’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın YPG’nin kontrolü altındaki Afrin bölgesine yönelik operasyonun her an başlayabileceğinini açıklamasının ardından Suriye sınırına yönelik başlayan askeri yığınak devam ediyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Ankara’daki askeri kulislerde harekatın detaylarına ilişkin beklenti, bölgeye önce Özgür Suriye Ordusu birliklerinin girmesi yönünde. Bu kapsamda Afrin’e yönelik harekâtta önce topçu birlikleri yoğun bombardımanla ‘arazi temizliği’ yapacak. Ardından önce ÖSO güçleri, daha sonra TSK’ya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecek.

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Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.

ÖSO birlikleri halen Fırat Kalkanı ile ele geçirilmiş Cerablus-El Bab bölgesinde bulunuyor. Bölge Afrin’in doğusunda.

Sınır hattına yönelik sevkıyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor.

Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.

TSK’nın Afrin sınır hattındaki karakollarda konuşlu tüm Fırtına obüslerinin namluları Suriye’ye doğru çevrilmiş durumda. Hafta sonunda Afrin’de PYD/YPG güçlerinin taciz atışlarına karşı Fırtına obüslerinin 80’den fazla atışla karşılık verdiği öğrenildi.