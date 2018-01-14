Suriye sınırına askeri sevkiyat ve Afrin’e yönelik top atışları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de PYD’nin kontrolü altındaki Afrin’e yönelik bir hafta içinde operasyon yapılacağının işaretini vermesiyle birlikte sınır bölgelerine yönelik dün akşam başlayan sevkiyat bugün de devam etti.

Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu uzun bir askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu’na gitti.

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Sevkiyat sürerken Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine yönelik top atışları yapıldı. Top sesleri sınıra yakın köy ve ilçelerde duyuldu.