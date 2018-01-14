Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suriye sınırına askeri sevkiyat ve Afrin’e yönelik top atışları devam ediyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de PYD’nin kontrolü altındaki Afrin’e yönelik bir hafta içinde operasyon yapılacağının işaretini vermesiyle birlikte  sınır bölgelerine yönelik dün akşam başlayan sevkiyat bugün de devam etti.

Fotoğraflar: DHA

Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu uzun bir askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu’na gitti.

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Sevkiyat sürerken Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine yönelik top atışları yapıldı. Top sesleri sınıra yakın köy ve ilçelerde duyuldu.

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