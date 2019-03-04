Suriye sekiz yıl aradan sonra Arap Birliği toplantısında

Suriye yönetimi, 2011’den bu yana Arap Birliği’ne bağlı bir toplantıya ilk kez temsilci gönderdi. Suriye Meclis Başkanı Hammouda Sabbah, Arap Parlamenterler Birliği’nin Ürdün’ün başkenti Amman’daki 29’uncu toplantısına katıldı.

Fotoğraf: wikimedia

Arap ülkelerinin işbirliğini güçlendirmek için 1945’te kurulan Arap Birliği, 2011’de Suriye’deki başlayan savaşla birlikte Şam’ın üyeliğini askıya almış, birçok üyesi de Suriye’deki büyükelçisini geri çekmişti.



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Ancak Suriye’nin sahada diğer unsurlara karşı gözle görülür bir şekilde üstünlük kurmasının ardından Tunus, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Lübnan’dan Şam’a yönelik ‘ılımlı’ mesajlar gelmişti.

‘Suriye bölgedeki yerine yeniden almalı’

Sabbah, Suriye’nin davet edilmesini ‘doğal bir gelişme’ olarak nitelerken, Ürdün Meclis Başkanı Atıf Taravneh ise Suriye heyetini Amman’da görmekten memnun olduğunu ifade etti.

Bölge ülkelerine Suriye krizine siyasi çözüm bulma çağrısı yapan Taravneh, Suriye’nin bölgedeki yerini yeniden elde etmesi gerektiğini belirtti.

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