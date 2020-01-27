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Yaramazlara biraz batar!

Suriye petrol tesislerine denizden dalgıçlarla saldırı yapıldı

Suriye’nin Banyas limanında bulunan petrol tesislerinin denizdeki petrol boru hatlarına dalgıçlar tarafından yerleştirilen patlayıcılarla yapılan saldırıda, hasar meydana geldiği bildiriliyor.

Banyas petrol rafinerisi. Fotoğraf: Orient-news

Reuters’in haberine göre, petrol tesislerine verilen zararın boyutu belirsiz. Ancak devlet medyası, teknisyenlerin, petrol boru hatlarına verilen zararı tamir ettiklerini bildirdi.

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Suriye Petrol Bakanı Ali Ganim, rafinerinin işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.

Deniz altındaki boru hatlarına patlayıcılarla yapılan sabotajda hasar gören petrol borusu. Fotoğraf: Almasdarnews

Banyas limanındaki petrol rafinerisinin, günde 130 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Saldırının hangi silahlı grup tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.

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