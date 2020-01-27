Suriye petrol tesislerine denizden dalgıçlarla saldırı yapıldı

Suriye’nin Banyas limanında bulunan petrol tesislerinin denizdeki petrol boru hatlarına dalgıçlar tarafından yerleştirilen patlayıcılarla yapılan saldırıda, hasar meydana geldiği bildiriliyor.
Reuters’in haberine göre, petrol tesislerine verilen zararın boyutu belirsiz. Ancak devlet medyası, teknisyenlerin, petrol boru hatlarına verilen zararı tamir ettiklerini bildirdi.
Suriye Petrol Bakanı Ali Ganim, rafinerinin işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi.
Banyas limanındaki petrol rafinerisinin, günde 130 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.
Saldırının hangi silahlı grup tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.