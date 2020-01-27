Suriye petrol tesislerine denizden dalgıçlarla saldırı yapıldı

Yabani hayvan türlerinin bir arada olduğu canlı hayvan pazarlarında virüslerin yayılarak mutasyona uğrayabileceği ve daha tehlikeli türlere dönüşebileceğini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, “Yabani hayvanları avlayan, satan ve tüketen kişiler zoonotik hastalıklara yakalanmada risk altında” dedi.