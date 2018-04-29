Suriye ordusu ve DSG Deyr ez Zor’da çatıştı

Suriye ordusu ile YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Deyr ez Zor’da çatıştı.

Reuters’ın devlet medyasına dayandırdığı haberine göre ordu, Deyr ez Zor vilayetindeki bazı kasabaları aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA ise alınan kasaba sayısını dört olarak verdi.

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DSG, Fırat’ın kıyısındaki bir köyde orduyla ağır çatışmaya girdiklerini bildirdi. Orduya geçen kasabaların Irak sınırına yakın olduğu kaydedildi.

DSG ise daha sonra söz konusu dört yerleşim birimi geri aldıklarını duyurdu. Kasabaların ‘petrol zengini’ oldukları kaydedildi.

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YPG, bölgenin büyük kısmını IŞİD’den almıştı.