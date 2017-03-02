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Suriye ordusu tarihi Palmira kentini ‘bir kez daha’ IŞİD’den kurtardı

 

Suriye ordusu, IŞİD’in elindeki Palmira Antik Kenti’ni tekrar ele geçirdiğini duyurdu.

Arşiv Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre ordudan yapılan açıklamada, Rusya’nın hava saldırılarının yardımıyla Palmira’nın ele geçirildiği belirtildi.

Palmira, IŞİD’in eline ilk olarak 2015 yılının Mart ayında geçmişti. Radikal İslamcı örgüt, burada bulunan 400 sivili katletmiş, tarihi eserleri de yerle bir etmişti.

2015 sonlarında Suriye ordusu, Rusya’nın hava desteğiyle Palmira’yı almak için operasyon düzenlemiş, 2016’nın Mart ayında kent yeniden Suriye ordusunun kontrolüne girmişti.

Geçen yılın son ayında ise 4 bin kişilik bir orduyla bölgeye bir saldırı düzenleyen IŞİD, Palmira’yı yeniden ele geçirmişti.

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