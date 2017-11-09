Suriye ordusu ‘IŞİD’in son kenti Ebu Kemal’i aldı: Sadece beş kasaba kaldı

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Suriye ordusu ve birlikte hareket ettiği milis güçler, IŞİD’in elinde bulunan son kent olan Ebu Kemal’i de aldı. Böylece Suriye’de IŞİD’in elinde beş kasaba ve on beş köy kaldı.

Suriye ourdusu 3 Kasım’da IŞİD’in elinde tuttuğu son büyük kent olan 200 bin nüfuslu Deir Ez Zor kentini ele geçirmişti. Bu aşamadan sonra direnci kırılan IŞİD karşısında Suriye ordusu çölde kolayca 30 kilometre ilerleyerek Ebu Kemal kentini aldı. Savaş öncesi nüfusu 45 bin olan Ebu Kemal IŞİD’in elinde tuttuğu son kentti.

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IŞİD’in elinde 5 kasaba ve 15 köy kaldı

Böylece IŞİD’in elinde Suriye’de hakim olduğu sadece El Aşarah, El Sabka, El Masik, El Busayra, Hajin beldeleri ile 15 köy kaldı. Örgüt, yerleşim olmayan çöl bölgelerinde de kısmen varlık gösteriyor. Bu bölgeler de Suriye toprak alanının yüzde 5’ine tekabül ediyor.