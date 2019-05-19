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Yaramazlara biraz batar!

Suriye ordusu İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan etti

Sputnik International, Suriye ordusunun İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini yazdı. Haberde ateşkese rağmen bir günde 13 kez rejim güçlerine topçu ateşi açıldığı ve üç Suriyeli askerin yaralandığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik International’da yer alan habere göre, Suriye’deki Rus Uzlaşma Merkezi tarafından yapılan açıklamada ‘militanların Hama, Latakia ve Şam’da da bombardımana devam ettikleri‘ ifade edildi.

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Suriye ordusu’nun İdlib’de 18 Mayıs’tan itibaren tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada şunlar söylendi: “Cuma gece (21:00 GMT) saatlerinden itibaren suriye Arap Cumhuriyeti İdlib çatışmasızlık bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmiştir. Aynı zamanda militanların Hama, Latakia ve Şam’daki hükümet güçlerine ve sivillere yönelik bombardımanı devam etmektedir.”

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