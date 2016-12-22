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Yaramazlara biraz batar!

Suriye ordusuna göre Halep’te tam kontrol sağlandı: Şehir güvenliğe kavuştu

 

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki tahliyelerin tamamlandığını ve şehirde tam kontrol sağladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye ordusunun Halep’i ele geçirmesinin ardından 13 Aralık’ta ateşkes ilan edildiği açıklanmıştı. Ateşkes bir gün sonra bozulsa da yeni ateşkes devreye girmiş ve bir hafta boyunca ‘muhaliflerin’ Halep’ten ayrılması sağlanmıştı.

Reuters’in haberine göre Halep’in tamamında kontrol sağladığını bildiren Suriye ordusu, ‘şehrin güvenliğe kavuştuğunu’ bildirdi.

Ordu, dört yıl sonra Halep’te kontrolü sağlarken Halep zaferinin mücadele için ‘stratejik bir dönüşümü’ temsil ettiğini duyurdu.

Reuters görüntüledi: Halep; savaştan önce, savaştan sonra…

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