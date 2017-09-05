Suriye ordusu duyurdu: IŞİD’in Deyr ez Zor kuşatması kırıldı

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor’a yönelik üç yıllık IŞİD kuşatmasını kırdığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, Hizbullah destekli basın ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ordunun ilerleyişini aynı anda duyurdu. Buna göre Suriye ordusunun Deyr ez Zor’daki IŞİD güçleriyle arasında sadece birkaç kilometre kaldı.

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Rakka’nın güneydoğusunda kalan kent son üç yıldır IŞİD’in kuşatması altında. Büyük bir tugayın da olduğu kentte çatışmaların tugay çevresindeki IŞİD kuşatmasını kırmak için yürütüldüğü belirtiliyor.

93 binin sivilin yaşadığı Deyr ez Zor, Rakka gibi petrol zengini bir şehir. IŞİD Suriye içinde hakimiyet sağlamaya başladığı 2014’te Rakka gibi Deyr ez Zor’u da kuşatmaya almış, kent etrafındaki petrol kuyularını ele geçirmişti.

Deyr ez Zor uzun süredir kuşatma nedeniyle gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyor.