Suriye ordusu ağır yaralı: El Kaide bağlantılı örgütler altı ayın en kanlı saldırısını gerçekleştirdi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), son altı aydan bu yana Suriye ordusuna yönelik en kanlı saldırının dün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 Eylül 2018’de vardığı mutabakat uyarınca Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde tüm tarafların silah bırakacağı bir tampon bölge oluşturulması kararlaştırılmıştı.

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Rusya’nın, bölgedeki operasyonunu askıya alması karşılığında Türkiye’nin bölgedeki cihatçı örgütlerle ılımlı muhalifleri 15 Ekim’e kadar ayırması ve ‘tüm radikal terörist gruplar’ın söz konusu bölgeden çıkarılması öngörülmüştü. Ancak verilen süre aşılmasına rağmen El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir El Şam örgütü (HTŞ) bölgeden ağır silahlarını çekmedi hatta Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğratarak bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

Son olarak, geçen 14 Şubat’ta Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye’nin geleceğini konuşmak için Rusya’nın Soçi kentinde yeniden bir araya gelmişti. Burada, Putin bölgedeki duruma yönelik askeri adım atılmasını isterken, Ruhani ise bölgenin eski Nusra Cephesi savaşçılarından temizlenmesi için çaba gösterilmesini desteklediğini söylemişti.

Buna karşılık İdlib’de son bir haftadır çatışmalar yoğunlaşmış, geçen haftaki çatışmalarda üç günde en az 20 rejim gücü ve destekçisi öldürülmüştü.

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Dünkü saldırılarda 33 Suriye askeri öldürüldü

AFP‘nin SOHR’dan aktardığı habere göre İdlib ve Lazkiye vilayetinde Suriye ordusuna yönelik dün gerçekleşen saldırılarda 33 asker hayatını kaybetti.

Buna göre ilk saldırı pazar günü şafak vakti, El Kaide kökenli Ensar El-Tevhid adlı cihatçı gruptan geldi. SOHR direktörü Rami Abdülrahman’ın bildirdiğine göre söz konusu saldırıda 27 asker ve altı Ensar El-Tevhid militanı öldürüldü. Suriye devlet televizyonu saldırıyı doğrularken bilançoyu paylaşmadı.

Diğer saldırıysa yine El Kaide bağlantılı HTŞ’den akşam saatlerinde geldi. SOHR’un bildirdiğine göre komşu Lazkiye vilayetinde HTŞ’nin düzenlediği saldırıda altı asker yaşamını yitirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Facebook’tan paylaştıkları bir mesajla saldırıyı kınadı. Mesajda “Teröristlerin ve arkasındakilerin masum sivillere ve askerlerimize yönelik saldırılarına devam etmesine izin vermeyeceğiz” dendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Türkiye’ye ortaklarımıza 17 Eylül’de İdlib konusunda imzalanan mutabakata sadık kalması çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

