Suriye medyası iddiası: Türk ordusu ve Esad güçleri Resulayn’da çatışıyor

Suriye devlet medyasının iddiasına göre, Şam ordusu ve Türk ordusu arasında Ankara’nın ‘güvenli bölge’ oluşturmak için askeri operasyon başlattığı sınır kenti Resulayn’ın yakınlarında kırsal bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye devlet medyası, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’yla, YPG’lilerin de içinde bulunduğu Şam ordusu arasındaki çatışmaların Resulayn’ın güneyinde aralıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama tarama faaliyeti sırasında Suriye ordusu mensubu olduğunu iddia eden 18 kişinin yakalandığını duyurmuştu.