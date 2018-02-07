Suriye: İsrail saldırdı, füzeleri etkisiz hale getirdik

Suriye, İsrail’in kendilerine yönelik füze saldırısını etkisiz hale getirdiklerini iddia etti.

Reuters’in haberine göre, Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin İsrail’in kendilerine yönelttiği yeni bir saldırısına Şam yakınlarında karşılık verdiğini duyurdu. Alman dpa haber ajansına konuşan Suriyeli bir yetkili de çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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İsrail Şam çevresinde bugüne kadar çok sayıda hedefi füzelerle vurdu. İsrail uçaklarının zaman zaman Suriye güney sınırındaki Golan Tepeleri yakınlarında muhalif örgütlerle çatışan Suriye askerlerine yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.