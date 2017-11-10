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Suriye IŞİD’e karşı zafer ilan etti

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Suriye, IŞİD’in elinde kalan son kent Ebu Kemal’i ele geçirmesinin ardından zafer ilan etti.

Hakimiyet alanları: Koyu gri ve açık gri IŞİD, koyu pembe Suriye ordusu, açık pembe Irak ordusu, sarı YPG.

DHA’nın haberine göre ordu açıklamasında, Irak sınırı yakınında yer alan Ebu Kemal’in alınması, ‘IŞİD’in 2014 yılında Irak ve Suriye topraklarında hilafet ilan ederek başlattığı hakimiyetin sonu’ olarak nitelendi.

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Açıklamada  kent yakınında çatışmaların sürdüğü belirtilmekle birlikte, “Bölgedeki IŞİD çöktü” dendi.

Ebu Kemal, Fırat Nehri kıyısında, Deyr ez Zor yakında yer alıyor.

IŞİD halen bölgede yer alan bazı köy ve arazileri elinde tutuyor.

Suriye ordusu dün IŞİD’in elinde bulunan son kent Ebu Kemal’i  almıştı. Böylece Suriye’de IŞİD’in elinde beş kasaba ve 15 köy kaldı. Örgüt, yerleşim olmayan çöl bölgelerinde de kısmen varlık gösteriyor. Bu bölgeler de Suriye toprak alanının yüzde 5’ine tekabül ediyor.

Savaş öncesi nüfusu 45 bin olan Ebu Kemal IŞİD’in elinde tuttuğu son kentti.

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