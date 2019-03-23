Suriye ‘IŞİD daha bitmedi’ dedi, DSG ‘zafer’ ilan etti

ABD ve desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye’nin güneydoğusundaki IŞİD varlığının sona erdirildiğine ilişkin açıklamasına Suriye karşı çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DSG, bu ayın başında IŞİD’in coğrafi olarak hüküm sürdüğü son toprak parçası olarak gösterilen Bağuz’a yönelik operasyon başlatmıştı.

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DSG’nin medya sorumlusu Mustafa Bali, Twitter’dan paylaştığı mesajında IŞİD’in ‘yüzde 100’ bitirildiğini ve ‘halifeliğin sona erdiğini’ ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dün Suriye’de IŞİD’in elinde artık hiçbir toprak parçasının kalmadığını ifade etti.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi ise IŞİD’i ‘komşu ülkelerden Suriye’ye giren, CIA ve İngilizler dahil yabancı gizli servisler tarafından finanse edilen terörist yığın’ olarak tanımladı.

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Suriyeli temsilci, ABD’nin IŞİD’le ilgili tüm açıklamalarının yalan olduğunu belirterek, “Suriye’de IŞİD henüz bitmiş değil. IŞİD’e karşı savaşan ABD ve müttefikleri değil Rusya ile Suriye” dedi. Temsilci, IŞİD militanlarının ABD korumasında Rukban sığınmacı kampında bulunduğunu öne sürdü.