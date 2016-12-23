Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 24 saatte TSK bombardımanlarında 88 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son 24 saat içindeki TSK bombardımanlarında 88 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Reuters’in haberine göre örgüt, TSK’nın hava bombardımanı nedeniyle ölenler arasında 24 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.
Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin 72’sinin dünkü, 16’sının da bugünkü bombardımanda hayatını kaybettiğini belirtti.
Haberde ölümlerin nerede meydana geldiğine dair bir bilgi yer almadı.
Türkiye dört ay önce Suriye’de ‘Fırat Kalkanı’ adıyla bir harekat başlatmıştı.
Harekatta bugüne kadar çoğu IŞİD saldırılarında 37 asker hayatını kaybetmişti.
IŞİD dün de El Bab yakınlarında geçen aylarda kaçırdığı iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.
16 askerin öldüğü saldırının perde arkası: IŞİD bombalı araçlar kullanmış
IŞİD, iki Türk askerin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video yayınladı
Sayı 37’ye çıktı: ‘Fırat Kalkanı’ harekatında iki asker daha hayatını kaybetti
IŞİD’in ‘Türk malı’ malzemeleri: Bilmeye hakkınız var
Britanya merkezli kuruluş: Silah üreten IŞİD, hammaddeyi Türkiye’den de sağlıyor
IŞİD sözcüsünün kaydı: Dinden dönmüş Türk hükümetinin tüm alanlarını hedef alın
IŞİD tarafından kaçırılan iki asker keşif sırasında yanlış yola girmiş
IŞİD ‘esir aldık’ demişti: TSK, iki askerle bağlantının kesildiğini açıkladı