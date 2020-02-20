Suriye hükümetinin elindeki cephelere tank ve komando intikali

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında hükümet güçlerinin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün (19 Şubat) “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek İdlib’e askeri operasyon sinyali vermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bunun ‘en kötü senaryo’ olduğunu kaydetmişti.

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Birlikler bir yandan da Rusya destekli Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesini engellemek için çok namlulu roket (ÇNR) ve Fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

Suriye uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.