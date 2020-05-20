Suriye hükümeti, Esad’ın kuzeni işadamı Mahluf’un varlıklarına el koydu

Suriye hükümeti Suriye’nin en zengin iş insanlarından olan Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın kuzeni Rami Mahluf’a, eşine ve çocuklarına ait varlıklara el konulması talimatı verdi.

Fotoğraf: Twitter

19 Mayıs tarihli ve ekonomi bakanı tarafından imzalanan belgede varlıklara ‘ihtiyati haciz’ konulduğu ibaresi yer aldı.

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Bir zamanlar Esad’ın sırdaşlarından olan Mahluf ile düzenleyici kurumlar arasında Mahluf’a ait mobil şebeke operatörü Syriatel’in borçlu olduğu iddia edilen meblağ ile ilgili tartışma yaşanmıştı. Bu olay yönetimdeki elit kesim arasında çatlaklar oluştuğunu gün yüzüne çıkarmıştı.

Mahluf anlaşmazlık konusunda üç video yayınlarken bu videolardan birinde Esad’tan şirketini kurtarması için yardım istedi. Pazar günkü son videosunda ise Syriatel yönetiminden ayrılmasının istendiğini söyledi.

Mahluf Facebook’taki açıklamasında mallarına el konmasının yasadışı olduğunu iddia etti.

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Syriatel’in yönetimine kayyum atanması talebinde bulunulduğunu söyleyen Mahruf, bunun kendisini şirket yönetiminde uzaklaştırmak için atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Suriye hükümeti, Syriatel’in yaklaşık 77 milyon dolar borcu bulunduğunu açıklamıştı.