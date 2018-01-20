Suriye hükümeti Çavuşoğlu’nu yalanladı: Harekatla ilgili bilgilendirilmedik

Suriye hükümeti Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği askeri harekatla ilgili Ankara tarafından bilgilendirilmediğini duyurdu.

Devlet haber ajansından yapılan açıklamada, “Şam yönetimi, Türkiye’nin Suriye’nin ana parçalarından biri olan Afrin’e yönelik hava saldırıları şiddetle kınar” dendi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugün başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Suriye rejimine yazılı bilgi verdik” demişti.

Suriye rejiminin topraklarına girilmesine karşı olduğunu Türk dışişlerine bildirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Rusya ve Birleşmiş Milletler’e de bilgilendirme yapıldığını kaydetmişti.